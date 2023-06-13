На Запоріжжі чергова атака російських окупантів забрала життя двох мирних жителів

Ворог не припиняє обстрілювати населені пункти Пологівського та Василівського районів. Зафіксовано 85 ударів із авіації, артилерії, БПЛА та РСЗВ. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє цивільних осіб, ще двоє людей поранені.

12 червня правоохоронці зареєстрували 34 повідомлення про зруйнований житловий фонд Запорізької області. Під вогнем окупантів опинилися Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Ольгівське, Гуляйпільське, Чарівне, Червоне, Білогір’я, Верхня Терса, Кам’янське, Степове, Малі Щербаки.

Вчора по обіді російські війська скинули авіабомби на Оріхів. Влучання зафіксовані в житловому кварталі та промисловій зоні міста, пошкоджено понад 20 будинків і територію насосної станції. В результаті обстрілу загинув 48-річний місцевий мешканець, ще один 32-річний постраждалий отримав поранення голови й тулуба.

Внаслідок чергової атаки по населених пунктах Гуляйпільської міськгромади осколкових травм зазнала 64-річна мешканка районного центру, її госпіталізовано до обласної лікарні. Також на подвір’ї власного домоволодіння поранено 44-річного жителя села Залізничне. Осколок снаряду влучив чоловіку в голову, від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Правоохоронці задокументували наслідки збройної агресії та відкрили кримінальні провадження. Правова кваліфікація – ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: Двоє людей загинули, ще двоє – поранені: на Запоріжжі поліцейські задокументували наслідки 145 ворожих влучань

Відділ комунікації поліції Запорізької області