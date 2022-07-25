На Запоріжжі КамАЗ окупантів переїхав легковик: загинули двоє дорослих та дитина

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Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом Запорізької області російський військовий КАМАЗ переїхав легкову автівку – двоє дорослих та дитина загинули на місці.

Про це у Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує УНН.

Окупанти виводять війська та техніку з Маріуполя / В Украине / Судебно-юридическая газета

“Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми. Двоє дорослих та дитина загинули на місці”, – повідомив Федоров.

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