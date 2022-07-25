На Запоріжжі КамАЗ окупантів переїхав легковик: загинули двоє дорослих та дитина

Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом Запорізької області російський військовий КАМАЗ переїхав легкову автівку – двоє дорослих та дитина загинули на місці.

Про це у Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує УНН.

“Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми. Двоє дорослих та дитина загинули на місці”, – повідомив Федоров.