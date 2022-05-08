На Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста

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На Запоріжжі російські загарбники застрелили громадського активіста, якого перед тим катували два дні.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації, передає Укрінформ.

На Запоріжжі війська рф вбили громадського активіста

«Сьогодні стало відомо, що окупанти вбили громадського активіста, патріота Сергія Семенека (у прізвищі може бути помилка. — ред.). Росіяни застрелили його пострілом в спину, а до того два дні катували, вимагаючи, аби той видав місце схрону зброї та місцевих побратимів», — йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією ОВА, існує припущення, що знайденого мертвим голову окупованого Токмака Ігоря Котелевського могли вбити.

«Він відмовлявся співпрацювати з окупантами, постійно змінював своє місце проживання, тому дехто вважає, що його смерть була насильницькою, адже його могли здати окупантам колаборанти», — зауважили в адміністрації.

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