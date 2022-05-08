На Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста

На Запоріжжі російські загарбники застрелили громадського активіста, якого перед тим катували два дні.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації, передає Укрінформ.

«Сьогодні стало відомо, що окупанти вбили громадського активіста, патріота Сергія Семенека (у прізвищі може бути помилка. — ред.). Росіяни застрелили його пострілом в спину, а до того два дні катували, вимагаючи, аби той видав місце схрону зброї та місцевих побратимів», — йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією ОВА, існує припущення, що знайденого мертвим голову окупованого Токмака Ігоря Котелевського могли вбити.

«Він відмовлявся співпрацювати з окупантами, постійно змінював своє місце проживання, тому дехто вважає, що його смерть була насильницькою, адже його могли здати окупантам колаборанти», — зауважили в адміністрації.