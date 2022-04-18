На Запоріжжі окупанти вимагають від бізнесу «данину» і везти товари з Криму

У Запорізькій області повідомляється про випадки, коли на тимчасово зайнятих територіях окупанти вимагають «данину» від підприємців і змушують везти товари з окупованого Криму

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, пише УНН.

«Мешканці Дніпрорудного повідомляють, що в місті лунали постріли. Можливо, таким чином росіяни намагаються залякати місцевих підприємців, адже наразі їм дозволили торгувати на ринку лише за умови, що 20% свого прибутку вони будуть віддавати окупантам», — сказано у повідомленні.

У Михайлівській громаді Запорізької області окупанти, як вказано, «використовуючи методи терору, тиснуть на держслужбовців, працівників комунальних установ, лікарів». «За словами жителів громади, російські війська розмістилися в місцевому гуртожитку, чинять злочини й намагаються змусити торговельні мережі та аптеки перейти на постачання товарів із Криму», — додали у Запорізькій ОВА.

Також вказано, що «окупаційна влада Мелітополя продовжує свою пропагандистську компанію, готуючись до 9 травня. На екранах, що розташовані на вулицях міста, розповідається про мелітопольців-героїв Радянського Союзу. Пропагандистська компанія відбувається під окупаційними символами – георгієвською стрічкою».

«Вчора на територію Кирилівки увійшло кілька одиниць техніки російської армії. Місцеві жителі повідомляли про те, що чули низку вибухів. За повідомленнями ЗМІ, солдати країни-агресора обшукують будинки громади й перевіряють документи. Також відомо, що окупанти викрали селищного голову Івана Малєєва і відвезли у невідомому напрямку», — додали в Запорізькій ОВА.