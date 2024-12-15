На Запоріжжі рашисти одночасно втратити 40 цистерн пального на $4 млн: деталі спецоперації (відео)
Спочатку було організовано диверсію з підриву колій, після цього в гру вступили Himars.
Українські оборонці знищили ворожий потяг на Запоріжжі. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
«Ціль – перерізати логістичні шляхи постачання пального із Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.
«Ціль – перерізати логістичні шляхи постачання пального із Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.
У результаті спецоперації знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн на $4 млн, а також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.
Повідомляється, що спочатку 13-те Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ організувало диверсію з підриву колій під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району. Коли він зупинився і почалося горіння частини цистерн, в гру вступили Himars ОСУВ «Таврія». Ракети вразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива.
Мінус 40 цистерн пального на $4 млн.
СБУ разом із Силами оборони знищила ворожий потяг на Запоріжжі pic.twitter.com/QvM0GpqRT5
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 15, 2024