На Запоріжжі рашисти одночасно втратити 40 цистерн пального на $4 млн: деталі спецоперації (відео)

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Спочатку було організовано диверсію з підриву колій, після цього в гру вступили Himars.

Українські оборонці знищили ворожий потяг на Запоріжжі. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Ціль – перерізати логістичні шляхи постачання пального із Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.

«Ціль – перерізати логістичні шляхи постачання пального із Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.

Україна допомогла РФ одночасно втратити 40 цистерн пального на $4 млн: деталі спецоперації (відео) фото 2
Україна допомогла РФ одночасно втратити 40 цистерн пального на $4 млн: деталі спецоперації (відео) фото 3

У результаті спецоперації знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн на $4 млн, а також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.

Повідомляється, що спочатку 13-те Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ організувало диверсію з підриву колій під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району. Коли він зупинився і почалося горіння частини цистерн, в гру вступили Himars ОСУВ «Таврія». Ракети вразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива.

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