На Запоріжжі росіяни обстріляли колону з біженцями, поранено пʼятьох людей

Дитина у важкому стані.

У Запорізькій області близько 16 години російські війська обстріляли з важкої артилерії автоколону з біженцями. Обстріл відбувся в районі Степногірська, повідомив очільник Запорізької ВЦА Олександр Старух.

Колона авто рухалась у бік Запоріжжя. Загиблих нема, однак пʼятеро людей поранені, зокрема дитина. Вона у важкому стані.

«Нині постраждалій дитині роблять складу операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки Охмадит. Внаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочалася пожежа», – повідомив він. // LB.ua