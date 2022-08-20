На Запоріжжі знищено рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів (відео)

19 серпня в Запорізькій області українські Захисники знищили рідкісний зразок рашистського «аналоговнєта» — радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1» та чотири одинці автомобільної та броньованої техніки.

Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.

Точне влучання по визначеним координатам повністю вивело з ладу техніку, що дозволяла коригувати вогонь ворожої артилерії.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Головне управління розвідки Міністерства оборони України