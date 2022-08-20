На Запоріжжі знищено рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів (відео)
19 серпня в Запорізькій області українські Захисники знищили рідкісний зразок рашистського «аналоговнєта» — радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1» та чотири одинці автомобільної та броньованої техніки.
Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.
Точне влучання по визначеним координатам повністю вивело з ладу техніку, що дозволяла коригувати вогонь ворожої артилерії.
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet