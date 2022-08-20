На Запоріжжі знищено рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів (відео)

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19 серпня в Запорізькій області українські Захисники знищили рідкісний зразок рашистського «аналоговнєта» — радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1» та чотири одинці автомобільної та броньованої техніки.

Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.

Точне влучання по визначеним координатам повністю вивело з ладу техніку, що дозволяла коригувати вогонь ворожої артилерії.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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