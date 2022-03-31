На Запоріжжі звільнено від російської окупації ще п’ять населених пунктів

Підрозділами ДШВ ЗС України разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнені від російської окупації населені пункти Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне

Є реальна ситуація на полі бою, коли українські військові боряться за кожен клаптик нашої священної землі, за кожну нашу людину.

І для воїнів Десантно-штурмових військ ЗС України – це надважливо. Бо головна якість кожного десантника – здатність виконувати найскладніші завдання в екстремальних умовах. Український десантник є синонімом таких понять як честь, гідність, вірність обов’язку, звитяга.

Особливим сенсом ці слова наповнилися у період, коли всі, хто виконує бойові завдання Запорізькій області і не тільки, відвойовує кожен сантиметр нашої землі, не пропускає противника ані на крок в глиб країни, бореться за кожну нашу людину.

Разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю Ви, воїни-десантники вже звільнили такі населенні пункти, як Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

Ми пишаємося вами!

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України