На Житомирщині до 12 років позбавлення волі засуджено «штурмовика-сомалійця» так званої «ДНР»
За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури уродженця Донеччини визнано винним в участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурор у суді довів, що засуджений, ще 19-річним вступив до збройного підрозділу терористичної організації так званої «ДНР», де з 2016 року і дотепер перебуває на службі військової частини псевдореспубліки.
Деенерівець продовжує брати активну участь у збройному протистоянні військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні АТО/ООС.
За цей період пройшов військову кар’єру у лавах терористичної організації, діючи у складі окремої батальйонно-тактичної групи «Сомалі», згодом перейменованої у мотострілецький гвардійський (штурмовий) «Іловайський» батальйон. На даний час на посаді командира відділення під позивним «Толкач» продовжує вчиняти особливо тяжкі і тяжкі злочини.
У зв’язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території України, судовий розгляд відбувався у формі спеціального кримінального провадження.
Досудове розслідування проводило Управління СБ України в області.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратуриTweet