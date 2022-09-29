На Житомирщині до 12 років позбавлення волі засуджено «штурмовика-сомалійця» так званої «ДНР»

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури уродженця Донеччини визнано винним в участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що засуджений, ще 19-річним вступив до збройного підрозділу терористичної організації так званої «ДНР», де з 2016 року і дотепер перебуває на службі військової частини псевдореспубліки.

Деенерівець продовжує брати активну участь у збройному протистоянні військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні АТО/ООС.

За цей період пройшов військову кар’єру у лавах терористичної організації, діючи у складі окремої батальйонно-тактичної групи «Сомалі», згодом перейменованої у мотострілецький гвардійський (штурмовий) «Іловайський» батальйон. На даний час на посаді командира відділення під позивним «Толкач» продовжує вчиняти особливо тяжкі і тяжкі злочини.

У зв’язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території України, судовий розгляд відбувався у формі спеціального кримінального провадження.

Досудове розслідування проводило Управління СБ України в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури