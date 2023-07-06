На Житомирщині сільський голова наказав прибрати блокпости і не кипішувати, коли прийдуть русскіє, бо «бєз разніци», при якій владі жити

Житомирська обласна прокуратура повідомила голові сільської ради про підозру у поширенні публічних закликів до підтримки рішень та дій держави – агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Житомирської обласної прокуратури.

За даними слідства, злочин проти основ національної безпеки України у березні минулого року скоїв 55-річний голова однієї з сільських рад Бердичівського району (обраний на посаду у жовтні 2020 року).

Через місяць після повномасштабногозбройного вторгнення країни-агресора, коли Житомирщина потерпала від постійних ворожих ракетних обстрілів, він закликав жителів села до підтримки дій і рішень російської федерації.

Підозрюваний, перебуваючи біля блокпосту, встановленого поруч з адміністративною будівлею сільської ради, висловив невдоволення спорудженням захисного інженерного об’єкту та роздратовано наказаврозібрати його.

Сільський голова закликав людей «не кіпішувати», коли прийдуть руcскіє, бо їм треба Київ. Він переконував присутніх, що «будєм жіть і работать прі другой власті, нам бєз разніци».

Кримінальне правопорушення викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з УСБУ в області, яке проводить досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.