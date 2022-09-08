На Житомирщині заочно засуджено командирку вогневого взводу – учасницю НЗФ «ДНР»

Прокурорами Житомирської обласної прокуратури забезпечено підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно мешканки Донецької області за фактами участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань ( ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України).

У зв’язку з переховуванням обвинуваченої на тимчасово окупованій території України судовий розгляд відбувався за відсутності обвинуваченої у формі спеціального кримінального провадження.

Дослідженими у ході судового розгляду доказами підтверджено, що уродженка Донецької області з травня 2014 року достовірно знаючи про злочинну діяльність терористичної організації «Донецька Народна Республіка», добровільно вступила та перебувала у складі незаконно створеного збройного формування оперативно-тактичної групи «Кольчуга» артилерійської бригади особливого призначення «Кальміус» міністерства оборони «ДНР» на посаді командира вогневого взводу у псевдо військовому званні – «старший лейтенант».

Засуджена чинила збройний опір і незаконну протидію виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні АТО та Операції Об’єднаних сил.

Особу засуджено та призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводило Управління СБ України в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури