«Начальникам відділів культури» окупаційних адміністрацій Новопсковського та Міловського районів лнр» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури, Новопсковського та Міловського відділів Старобільської окружної прокуратури ще двом особам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що підозрювані у період воєнного стану добровільно погодилися обійняти посади у псевдоорганах окупаційної адміністрації держави-агресора.

На захоплених територіях Старобільського району Луганської області незаконно створюються структури, на які посадовці так званої «лнр» призначають місцевих колаборантів. У травні 2022 року на пропозицію окупаційної влади 27-річна мешканка селища Мілове очолила окупаційний «відділ культури, молоді та спорту адміністрації Міловського району лнр».

Ще один колаборант – так званий «начальник відділу культури, молоді та спорту адміністрації Новопсковського району лнр». До виконання обов’язків на цій посаді 36-річний мешканець села Риб’янцеве приступив у період липня-серпня 2022 року.

Наразі підозрювані оголошені у розшук. Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Фігурантам загрожує покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Новопсковського та Міловського відділів

Старобільської окружної прокуратур