Начальниця центру медико-соціальної експертизи в Ужгороді фальсифікувала документи про інвалідність для виїзду за кордон уклоністів

Фальсифікація документів про інвалідність для незаконного виїзду чоловіків за кордон – в Ужгороді викрито начальницю медустанови та місцевого жителя

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури на організації схеми підроблення медичних довідок для безперешкодного перетину кордону військовозобов’язаними викрито двох осіб – начальницю одного з центрів медико-соціальної експертизи в області та мешканця Ужгорода.

Слідством встановлено, що за участі закарпатців на території району функціонував механізмфальсифікації довідок медико-соціальної експертної комісії, які засвідчують групу інвалідності. Ще донедавна на їх підставі чоловіки мали право безперешкодно перетинати кордон в умовах воєнного стану, однак через значну кількість виявлених підробок таку можливість скасували. Водночас довідки МСЕК дають право одержати посвідчення особи з інвалідністю, за яким дозволено виїжджати за межі держави.



Саме пошуком військовозобов’язаних чоловіків, охочих скористатися такою можливістю, і займався місцевий мешканець. Вартість «послуги» становила 7000 доларів США з однієї особи. Фігуранта затримали «на гарячому» при одержанні останньої частини оплати – 3500 доларів США.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконнепереправлення осіб через державний кордон України), а начальниці медустанови – за ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Найближчим часом особам буде повідомлено про підозру, наразі їх обох затримано в порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці працюють над встановленням інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.



Викриття правопорушення Ужгородською окружною прокуратурою здійснено спільно зі слідчими Ужгородського райуправління поліції, співробітниками відділу міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області та із залученням бійців «КОРДу».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури