Над Волинню ЗСК збили три ракети, які прилетіли зі сторони Білорусі
Про ракетний обстріл зі сторони білорусі повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у своєму Telegram.
Про це інформує УНН.
«Щодо вибухів, які було чутно сьогодні близько 21.00 години. З повітряних цілей над територією республіки білорусь відбувся обстріл 4-ма ракетами», — йдеться у повідомленні.
Очільник ОДА додав, що три ракети з чотирьох були збиті у небі над Волинню.
За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА.Tweet