Над Волинню ЗСК збили три ракети, які прилетіли зі сторони Білорусі

Про ракетний обстріл зі сторони білорусі повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у своєму Telegram.

Про це інформує УНН.

«Щодо вибухів, які було чутно сьогодні близько 21.00 години. З повітряних цілей над територією республіки білорусь відбувся обстріл 4-ма ракетами», — йдеться у повідомленні.

Очільник ОДА додав, що три ракети з чотирьох були збиті у небі над Волинню.

За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА.