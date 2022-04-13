Надходить все більше підтверджень, того що ракетний крейсер «Москва», зазнав потужного ракетного удару від ЗСУ

Українські військові завдали ракетного удару по російському ракетному крейсеру «Москва», який українські прикордонники посилали у відомому напрямку на острові Зміїний.

Спочатку про це повідомили волонтери, а згодом підтвердив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун» які стоять на сторожі Чорного моря завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень» — зазначив він.