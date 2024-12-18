Найманці з Алжиру на війні проти України ― історія Талеба Набіля, якого росіяни завербували до лав окупантів

15 грудня 2024 року під час боїв у Запорізькій області був убитий російський найманець з Алжиру Талеб Набіль, який воював проти України у складі армії держави-агресора росії.

Талеб Набіль був завербований росіянами зі складу військового контингенту рф в Алжирі на початку березня 2024 року.

У червні-липні алжирець долучився до ведення бойових дій проти України на Донбасі. У вересні повідомив родичів про те, що “відправляється на війну вглиб української території”.

Сестра вбитого найманця Талеба Набіля стверджує, що росіяни завербували брата на війну проти України шляхом обману.

“Спершу його знайомий сказав, що їх відправлять до Європи, він хотів потрапити в Європу. Але потім [Набіль] зрозумів, що знайомий його обманув, і йому запропонували лише підписати контракт з російською армією на рік. Вони пообіцяли, що після року служби йому дадуть російське громадянство і щомісячну зарплату. Зрештою, вони полетіли з Алжиру прямо в росію”, ― розказала жінка.

За її словами, разом з Талебом Набілем у складі російських окупаційних військ було ще двоє найманців з Алжиру ― вони теж вбиті.

Кількість алжирських найманців у складі російських окупаційних військ встановлюється, їхня ідентифікація триває. Станом на 18 грудня 2024 року ідентифіковано 22 російські найманці з Алжиру:

● Ахмед Бача ― 09.12.1995 р.н.,

● Фарес Бенсіаммар ― 12.03.1998 р.н.,

● Ала Буджена ― 11.07.2004,

● Ільяз Будініа ― 27.04.1994 р.н.,

● Хамза Буіно ― 26.11.1983 р.н.,

● Абделлах Буледжуіджа ― 23.11.1994 р.н.,

● Мохаммед Бурас ― 02.08.2003 р.н.,

● Юсеф Бухджар ― 20.11.1996 р.н.,

● Хуссем Джебаблія ― 08.12.1989 р.н.,

● Мохаммед Йєтту ― 16.07.1985 р.н.,

● Абусов Лаїчі ― 19.04.2002 р.н.,

● Камель Летайєф ― 11.04.2000 р.н.,

● Мохаммед Лефрейд ― 16.09.1983 р.н.,

● Хішем Матрах ― 06.06.1989, р.н.,

● Науфель Матуґуї ― 25.04.1997 р.н.,

● Ватат Нкамі ― 22.05.1976 р.н.,

● Іссам Реззуґ ― 06.08.1997 р.н.,

● Мохаммед Саддікі ― 12.06.1990 р.н.,

● Захр Сідум ― 30.11.1997 р.н.,

● Набіль Талеб ― 19.01.1990-15.12.2024,

● Сіф Телахет ― 15.03.1994 р.н.,

● Ісмаїл Шеркі ― 06.06.1994.

Головне управління розвідки МО України