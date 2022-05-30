Наказував грабувати мирних мешканців Київщини – судитимуть заступника командира роти в/ч ЗС РФ

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно лейтенанта заступника командира роти по озброєнню однієї з військових частин ЗС РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням й інших порушеннях законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що громадянин Російської Федерації виконував злочинний наказ військового керівництва та брав участь у збройній агресії на території села Лук’янівка Броварського району Київської області.

Упродовж березня 2022 року в окупованому селі, на виконання наказів лейтенанта, військовослужбовці збройних сил РФ проникали до помешкань мирних мешканців та грабували їх. Пошкоджували і руйнували приватні будинки та господарські споруди, танком переїхали легковий автомобіль.

Таким чином, будучі обізнаним із законами та звичаями війни, окупант порушив норми міжнародного гуманітарного права.

Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура