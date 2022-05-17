Накладено арешт на залізничні вагони російських компаній на суму понад ₴300 млн.

Наразі 434 вагони передані в управління до АРМА.

Оперативники Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України та слідчі Головного слідчого Управління Національної поліції спільно з АТ «Укрзалізниця» в рамках кримінального провадження встановили належність 434 залізничних вагонів російським компаніям та їхнє фактичне місце знаходження.

Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв’язала і веде проти України, відповідно до вимог чинного законодавства щодо примусового вилучення об’єктів права власності російської федерації та її резидентів, за клопотанням Офісу Генерального прокурора на зазначені вагони було накладено арешт.