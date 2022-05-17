Накладено арешт на залізничні вагони російських компаній на суму понад ₴300 млн.

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Наразі 434 вагони передані в управління до АРМА.

Оперативники Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України та слідчі Головного слідчого Управління Національної поліції спільно з АТ «Укрзалізниця» в рамках кримінального провадження встановили належність 434 залізничних вагонів російським компаніям та їхнє фактичне місце знаходження.
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Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв’язала і веде проти України, відповідно до вимог чинного законодавства щодо примусового вилучення об’єктів права власності російської федерації та її резидентів, за клопотанням Офісу Генерального прокурора на зазначені вагони було накладено арешт.
Наразі 434 залізничні вагони вартістю понад 300 млн грн передано в управління до Агентства з розшуку та менеджменту активами з правом комерційного використання, володіння та розпорядження грошима. Отримані кошти від комерційного використання вагонів будуть використані на потреби ЗСУ.

Національна поліція України

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