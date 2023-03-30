Направлено до суду обвинувальний акт щодо російського покидька, який імітував розстріл мешканки Ірпеня (фото)

Під час тимчасової окупації м. Ірпінь Бучанського району Київської області в березні 2022 року рядовий армії рф разом з іншими російськими військовослужбовцями знущався з мирного населення. Серед потерпілих – місцева мешканка, син якої служив у лавах ЗСУ.

В ході слідства встановлено, що 22 березня 2022 року військовослужбовці 31 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації знаходилися на території житлового комплексу «Зелений будинок» у м. Ірпінь.

Обвинувачений разом з іншими російськими військовослужбовцями перевіряв людей, які ховалися в підвалі приміщення цього житлового комплексу, щоб виявити патріотично налаштованих громадян.

Оглянувши мобільний телефон потерпілої, він виявив фото її сина, який перебував у лавах ЗСУ. Після цього обвинувачений приставив жінці до голови свій автомат та імітував розстріл, натиснувши на спусковий гачок. Потерпіла отримала сильну психологічну травму.

В ході слідства було зібрано доказову базу причетності військовослужбовця рф до цього злочину. Працівники Управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України направили в Ірпінський міський суд Київської області обвинувальний акт відносно військовослужбовця рф за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За вчинення воєнного злочину обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу працівників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України.

Управління комунікації Національної поліції України