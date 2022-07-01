«Народ вже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази» — рашисти тікають з армії

«Народ вже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази» — рашист розповідає матері, що в його підрозділі багато військових хочуть звільнитися з армії.

Син розповідає матері про те що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії.

Також рапорти написали інші військовослужбовці його підрозділу та віддали старшому офіцеру: «Там одному полкану (полковнику). Стопка у нього здорова набралась. Тільки можу сказати – це точно. Всі практично написали відмову. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, а там видно буде.

Матір розповідає про новини, які прочитала в одному з телеграм-каналів: «800 військових росії відмовились брати участь в бойових діях у зв’язку з низькою морально-психологічною…». Також матір розповідає, що залишала звернення на сайті міністерства оборони. Втім, якщо не прийде відповідь, звернеться у військову прокуратуру. Каже, що збирається шукати юриста.

Син заперечує: «Не треба наймати. Зараз все вирішимо. Народ вже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України