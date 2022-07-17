«Нашій державі, як побитому собаці, доведеться йти звідти»: полковник РФ зустрівся з сім’ями окупантів

В Алейську Російської Федерації полковник, т.в.о. командувача 43-ю армією Олег Короткевич зустрівся з сім’ями військовослужбовців 35 ОМСБР. Він сказав, чому РФ не може піти з України, про відмовників і дошки ганьби.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Під час розмови Короткевич заявив, що Путін не стане повідомляти про закінчення «спецоперації» в Україні, тому що «націоналізм, який залишився недобитий, просто до нас прийде через рік»: «Бо нашій державі, як побитому собаці, доведеться йти звідти, розумієте? Ми ж не можемо цього собі дозволити, як би важко це не було».

У 35 ОМСБР до війни служили близько 3500 осіб, до червня понад 260 відмовилися воювати.

«261 звільнено, 134 з них виключено зі списків частини. Припинені всі виплати. Відмовники посвідчення ветеранів бойових дій отримувати не будуть. І ми своїх в лапках патріотів теж повинні знати в обличчя», — відповів Короткевич.

Він уточнив, що в підрозділах вже є дошки ганьби. Ці дошки з особистими даними відмовників мають намір розміщувати по місту.

«І кожного ось цього негідника будемо знати в обличчя», — пригрозив Короткевич.

За словами полковника, у російської армії «втрати приблизно однакові, кількість поранених однакова». Він поскаржився, що через протестні повідомлення про загиблих даної бригади люди просто не йдуть в його частину.

Короткевич також розповів, чому не можуть забрати тіла 9 солдатів, які загинули під час форсування Сіверського Донця.

«Для того, щоб витягнути загиблого в зоні бойових дій військовослужбовця, на цю територію потрібно просто зайти і знайти місце, де він загинув… Це повинна бути гарантовано наша територія. Зараз район колишньої переправи під нашим контролем не перебуває», — сказав він.

Наостанок Короткевич заявив сім’ям військовослужбовців РФ, що Росія воює нібито не з Україною, а з усім блоком НАТО.

УНІАН