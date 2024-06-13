НАТО перебере на себе координацію із допомоги Україні. Альянс убезпечується на випадок перемоги Трампа – ЗМІ

НАТО планує перебрати від США координацію постачань зброї в Україну, намагаючись “захистити механізм військової допомоги, оскільки скептик стосовно НАТО Дональд Трамп прагне отримати другий термін на посаді президента США”. Про це інформує агенція Reuters, посилаючись на виступ генсека НАТО Єнса Столтенберга.

“Я очікую, що союзники погодять комплексний пакет для України. Це угода про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні та координації військової підтримки, допомоги у сфері безпеки та навчання для України”, – сказав Єнс Столтенберг під час пресконференції у рамках зустрічі міністрів оборони НАТО. Зустріч відбувається напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, яка має пройти у Брюсселі 13 червня під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна.

Столтенберг назвав це ключовим елементом пакета для України, який, як планується, буде затвердженим на вашингтонському саміті НАТО разом із довгостроковими фінансовими зобов’язаннями.

На питання журналістки видання The Washington Post, чи пов’язана передача координаційної ролі від США до НАТО із потенційною зміною рівня підтримки України, якщо на виборах президента США переможе Дональд Трамп, Столтенберг відповів:

“Чим довше ця війна триває, тим більше ми потребуємо передбачуваності та відповідальності … Ми, наприклад, бачили, що союзники робили деякі обіцянки, але не виконували їх … Ми, звісно, цінуємо те, що Сполучені Штати та всі члени Альянсу зробили, це безпрецедентно. Водночас ми побачили, що Сполучені Штати витратили шість місяців на погодження додаткової допомоги. Або як деякі обіцянки від європейських союзників не були виконані”.

Столтенберг висловив сподівання, що новий підхід до координації зусиль і “сильна роль НАТО” допоможе Україні отримати необхідну передбачуваність.

Міністри оборони під час зустрічі у Брюсселі обговорять і заходи щодо посилення оборони НАТО, зокрема, мають дійти згоди стосовно оборонно-промислових планів, які будуть затверджені наступного місяця на саміті альянсу у Вашингтоні.

Говоритимуть і про посилення зловмисних зусиль Росії у країнах НАТО через диверсії, акти насильства, кібератаки та дезінформацію, каже Столтенберг.

Оскільки, за його словами, члени НАТО активізуються проти спроб Росії дестабілізувати їхні країни.

“Союзники вживають рішучих заходів, здійснюють арешти та розпочинають судові процеси проти ворожих дій у країнах НАТО, ознаками яких є диверсії, акти насильства, кібератаки та дезінформація”, – сказав Столтенберг.

“Дії Росії не зупинять нас у підтримці України”, – додав він.

Зараз критичний для України та власної безпеки США час, наголосив Столтенберг. А затримки в наданні військової допомоги Україні мають наслідки на полі бою. “Але союзники знову посилюють свою підтримку”, – запевнив генсек НАТО.

Він привітав отримані Україною останні запевнення у підтримці та наголосив: Україна щороку має підтримувати такий же рівень підтримки “як мінімум стільки часу, скільки буде потрібно”.

Столтенберг також зауважив, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан “чітко дав зрозуміти”, що Угорщина не братиме участі у зусиллях НАТО з безпекової підтримки України, не надсилатиме персонал для таких заходів, але водночас запевнив, що країна дотримуватиметься всіх зобов’язань перед НАТО та продовжуватиме надсилати внески до бюджету альянсу. Офіційний Бухарест також пообіцяв не блокувати рішень інших членів НАТО щодо України, запевнив Столтенберг. // Голос Америки