«НАТО візьме на себе значні зобов’язання щодо безпеки України»: посол США відреагувала на масований удар рашистів

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на масований ракетний удар по Україні, якого росіяни завдали 8 липня. Вона назвала дії росіян бездушною агресією та запевнила, що під час саміту НАТО у Вашингтоні країни-члени Альянсу візьмуть на себе значні зобов’язання щодо безпеки України.

«У той час, як лідери збираються відзначити 75-у річницю НАТО, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія – повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку – ось чому цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов’язання щодо безпеки України», – написала Брінк у соцмережі Х.

Вона також вказала, що «Охматдит», по якому влучила російська ракета, – це найбільша в Україні лікарня, яка допомогає дітям із важкими захворюваннями.

«Жахливі кадри з лікарні «Охматдит», найбільшої дитячої лікарні України, яка надає допомогу дітям з онкологічними та іншими захворюваннями, і яка зазнала удару під час масованого ракетного обстрілу з боку Росії сьогодні вранці. Наші думки з дітьми та їхніми родинами», – додала Брінк. // ZN.UA