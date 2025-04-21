Нацгвардійці взяли у полон групу росіян на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку бійці 15 бригади оперативного призначення Національної гвардії “Кара-Даг” взяли у полон ворожу групу піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Нацгвардії Олександра Півненка.

“На Куп’янському напрямку бійцями 2-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ “Кара-Даг” було взято в полон ворожу групу піхоти, яка намагалася закріпитися в зоні відповідальності підрозділу”, – повідомив Півненко.

Як розповів командувач, підрозділами безпілотних систем ворожу групу було завчасно виявлено та створено умови для подальших дій піхотинців.

“Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися в полон та залишитися живими”, – додав він.