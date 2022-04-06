Національна поліція України відкрила «гарячу лінію» для родичів загиблих внаслідок військових дій рф

Запам’ятайте номер 0 894 201 867

Голова Нацполіції Ігор Клименко: Ця лінія працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.

Наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання.

Велике прохання до громадян використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону. Перелік телефонів знайдете тут https://cutt.ly/KFr3q8G

#stoprussia

Національна поліція України