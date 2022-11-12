Названо прізвища п’яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні (фото)

Published

Наступом ЗСУ на півдні нашої країни, під час якого звільняють окуповані території, керують четверо бригадних генералів та генерал-майор.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала в Telegram.

Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні

Фото: Ганна Маляр

“Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою”, – зазначила вона.

Маляр заявила, що контрнаступом на півдні керують:

  • бригадний генерал Олександр Тарнавський;
  • генерал-майор Андрій Ковальчук;
  • бригадний генерал Андрій Грицьков;
  • бригадний генерал Михайло Драпатий;
  • бригадний генерал Андрій Гнатов.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони повідомило, що Херсон, який був окупований росіянами з березня, повертається під контроль України. В місто заходять Збройні сили України. Всі шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем.

Національна поліція вже почала працювати у звільненому від російських окупантів Херсоні.

Також в Херсоні відновилася трансляція українського телебачення. // LB.ua

Like

Tags:

You may also like...