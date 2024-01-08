Не чіпай – може вибухнути! Поліція застерігає людей не торкатися дронів та їх залишків

На території Нікопольського району почастішали випадки ворожих атак із застосуванням дронів та БпЛА. Безпілотні апарати з детонаторами можуть впасти на подвір’я, город, на вулицю, дах або навіть потрапити всередину будинку чи квартири, при цьому не спрацювати. Однак вони все ще можуть нести загрозу

Наголошуємо, що в разі виявлення підозрілих предметів, залишків або неспрацьованих літальних апаратів, які можуть містити вибухівку, – в жодному разі не потрібно до нього наближатися!

Щоб уникнути летальних випадків потрібно:

– зателефонувати на лінію 101 або 102;

– застерегти членів родини, особливо дітей, не наближатися до вибухонебезпечного предмета;

– якщо ви живете у приватному будинку, повідомте ще й сусідів, щоб вони не наближалися до місця виявлення;

– в жодному разі не намагайтеся самостійно його перенести в інше місце – ви можете спровокувати вибух;

– не розбирайте та не підключайте виявлений предмет до мережі.

Ворог підступний та безжальний, може маскувати детонатори у безпілотних апаратах, аби було якомога більше жертв серед цивільного населення.

Будьте обачними та відповідальними! Не нехтуйте своєю безпекою – негайно інформуйте екстрені служби!

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП