НЕК «Укренерго» та Офіс Президента України закликають ввечері вимкнути світло і не користуватися електроприладами

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону закликав українців вимкнути світло з 17:00 до 22:00, зазначає dou.ua.

«Є прохання до всього населення. Сьогодні такий важкий день для всієї країни. Треба усім разом попрацювати на нашу країну. З 5 вечора до 10 вечора у нас максимальне навантаження на енергосистему кожного дня. Сьогодні, це важливо, треба вимкнути світло в цей період, не користуватися електроприладами для того, щоб вся країна пережила цей важкий день», — наголосив він.

Про віялові відключення у Києві та області

У Київській області та самій столиці внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання, тобто віялові відключення.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області», — заявив Кличко.

Скільки вони триватимуть

За повідомленнями ДТЕК, світло відключатимуть по черзі поки що на 2 години щодня.

«Для збалансування енергосистеми країни очікується, що тривалість відключень буде близько 2-х годин. Зі свого боку енергетики ДТЕК Мережі спільно зі рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми», — йдеться в повідомленні компанії.

Що варто мати напоготові: