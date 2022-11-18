Незаконно затримував і грабував проукраїнськи налаштованих громадян – підозрюється екскомандир підрозділу т. зв. «ЛНР»

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру громадянину України в участі в одному із незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР», а також сприянні її діяльності (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, у квітні 2014 року мешканець Луганщини вступив до одного із підрозділів НЗФ РФ для участі у веденні агресивної війни проти України. Здійснюючи керівництво так званим «окремим комендантським полком корпусу народної міліції «ЛНР», він забезпечував виявлення на окупованих територіях Луганської області проукраїнськи налаштованих громадян, у тому числі серед колишніх працівників правоохоронних органів. Підозрюваний забезпечував їх незаконне затримання, позбавлення волі і розграбування майна. Він організовував несення чергувань на блок-постах і охорону керівництва терористичної організації.

З 2015 року громадянин, перебуваючи на окупованій території АР Крим та окремих територіях, підконтрольних Україні, підтримує зв’язки із керівництвом терористичної організації «ЛНР». Він сприяє їм у незаконній діяльності, передаючи відомості щодо проукраїнсько налаштованих громадян, які перебувають на окупованих територіях Луганської області для їх затримання та пограбування.

Під час обшуку житла підозрюваного виявлено арсенал зброї та боєприпасів. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні та оперативний супровід здійснює Служба безпеки України.

Офіс Генерального прокурора