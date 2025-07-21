Нічний обстріл Києва рашистами: є загиблий, кількість поранених зросла до шести (фото)

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки. Серед поранених є 15-річна дівчина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Києва.

Внаслідок обстрілу Києва пошкоджені: дитячий садочок;

супермаркет;

МАФи;

гаражі;

транспортні засоби;

складські приміщення;

наземна частина станції метро. Загалом руйнування та падіння уламків зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах. “Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС та іншими службами працюють на місцях, документують наслідки чергового воєнного терору та надають психологічну допомогу” – пише поліція.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/gunpKyiv)

Солом’янський район

Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Дарницький район

Осколкові поранення під час атаки отримали п’ятеро людей, віком від 36 до 55 років та 15-річна дівчина.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/gunpKyiv)

Шевченківський район Було госпіталізовано літню жінку.