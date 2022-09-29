Нічний удар російских окупантів по Дніпру: знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини

Внаслідок нічного удару російських військ по Дніпру загинуло четверо людей – знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини.

Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує УНН.

“На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини. На зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни убили двох дорослих і двох дітей – 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку”, – написав Резніченко.

Сьогодні заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що внаслідок нічного удару російських військ по Дніпру двоє дітей вважають зниклими безвісти.