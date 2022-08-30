«Нічого не залишилося»: окупанти скаржаться, що потрапили в кільце під Харковом, – перехоплення ГУР
Російські війська, які зараз знаходяться в Харківській області, скаржаться, що залишилися без їжі і води, оскільки ВСУ взяли їх в кільце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Головне управління розвідки Міноборони.
“У нас нічого не залишилося – ні їжі, ні води. Практично зв’язку вже немає”, – каже російської військовий.
Також у розмові окупант зазначає, що ЗСУ розбили 7-у роту і від неї “взагалі нічого не залишилося”.
“Сьогодні теж мені хлопчина дзвонив, він там з кимось розмовляв, каже: “7-у роту розх*ярили і медиків розх*ярили, комбат з’їб*вся”, – стверджує солдат.