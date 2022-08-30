«Нічого не залишилося»: окупанти скаржаться, що потрапили в кільце під Харковом, – перехоплення ГУР

Російські війська, які зараз знаходяться в Харківській області, скаржаться, що залишилися без їжі і води, оскільки ВСУ взяли їх в кільце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант розповідає своєму знайомому, що справи на фронті, м’яко кажучи, йдуть погано. Він скаржиться, що ВСУ взяли їх в кільце в Харківській області. Але при цьому сподівається, що “свої їх дістануть”.

“У нас нічого не залишилося – ні їжі, ні води. Практично зв’язку вже немає”, – каже російської військовий.

Також у розмові окупант зазначає, що ЗСУ розбили 7-у роту і від неї “взагалі нічого не залишилося”.

“Сьогодні теж мені хлопчина дзвонив, він там з кимось розмовляв, каже: “7-у роту розх*ярили і медиків розх*ярили, комбат з’їб*вся”, – стверджує солдат.