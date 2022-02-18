Никто никуда не едет: в оккупированном Донецке рассказали об «эвакуации» населения

Около двух часов назад в оккупированном Донецке прозвучала сирена “гражданской обороны”. Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей у банкоматов и терминалов, снимающих наличные деньги. Главы боевиков “ДНР” и “ЛНР” сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область.

Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника “фейковая”, и никто не собирается покидать Донецк.

“Сирена действительно была. Но мы видим, что панику нагнетают сами же “власти”. Во-первых, странно, что в самом Ростове не в курсе, что к ним хотят привезти половину Донецка, а во-вторых, у нас лично никто не стреляет прям до такой степени, чтобы куда-то уезжать”, — сообщила жительница Донецка.

По словам очевидицев, стрельба, которая происходит на окраинах Донецка, — “обычное явление, на которое уже никто из местных не обращает внимание”.

Обострение наблюдалось только 17 февраля, однако сегодня, со слов местных, в городе спокойно.

“Лично я пока никуда не собираюсь уезжать. Потому что не вижу смысла в этом. Мои друзья точно также. Знаю, что с подъезда несколько человек все же решили “эвакуироваться”, но там у одной семьи маленький ребенок. Просто если они нас сейчас повезут в тот Ростов, то потом 100% скажут добираться обратно самим. А это никому не нужно”, — рассказала очевидица.

Она также отметила, что ситуация со снятием наличных средств в банкоматах связана с выдачей зарплат, потому там можно наблюдать скопление людей.

“Каждый кадр, где есть много людей, воспринимают, как сборы людей для эвакуации. Но это все не так. Люди продолжают работать, и заниматься своими делами”, — отметила очевидица.

Ранее главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин заявил об организации с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию.

Впоследствии аналогичное заявление сделал и глава боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник.

“… призываю жителей…, не имеющих мобилизационных распоряжений, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки уехать на территорию Российской Федерации», — заявил он.

Он также призвал «мужчин, готовых взять оружие, защищать республику».

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Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

“Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: люди, не бойтесь. Не Украина ваш враг, а те, кто якобы прячутся за стенами вашими, те, кто вроде бы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении», — заявил он.

В то же время глава Министерства обороны подчеркнул, что украинская армия готова к любому развитию событий по обороне.