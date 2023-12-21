Німецьке видання перекрутило слова міністра Умєрова про дату звільнення Криму, – кажуть у Міноборони
Німецька газета-таблоїд Bild перекрутила слова міністра оборони України Рустема Умєрова про терміни звільнення Криму українськими військовими.
Насправді міністр казав: «Крим буде звільнено 100%. Це наша стратегічна мета».
Але Умєров не стверджував, що Крим буде звільнено саме у 2024 році. Журналіст ставив це запитання кілька разів, але міністр уникнув будь-яких точних прогнозів з датами, запевняють у пресслужбі Міноборони.