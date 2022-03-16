Німецький телеканал ZDF оприлюднив відеозапис із дрона, як російські солдати розстрілюють мирного мешканця на Житомирській трасі

Дроном керував боєць підрозділу тероборони, який слідкував за переміщенням російських окупантів.

Близько 14:00 7 березня дрон зумів зафіксувати, як три автівки з мирними мешканцями їхали повз АЗС, за яким заховалися російські окупанти з БТР.

#Putin spricht von einer Spezialaktion in der #Ukraine, die sich nicht gegen Zivilisten richte. Eine Drohne filmte allerdings wenige Kilometer westlich von Kiew, wie ein Zivilist von offenbar russischen Soldaten erschossen wird. #ZDFfrontal exklusiv, mehr zum Krieg 21.15 Uhr @ZDF pic.twitter.com/1FDdD7v9Ww — frontal (@ZDFfrontal) March 15, 2022

Коли перша автівка наблизилась до них упритул, вона рвучко розвернулась і поїхала в зворотному напрямку. Однак, остання автівка не встигла вчасно розвернутись і по ній почали стріляти російські окупанти. Водій хутко вийшов з машини й підняв руки догори.

У цю ж мить російські солдати з кулеметів убили водія, зазначає Українська правда.

Невдовзі вони підійшли та обнишпорили автівку та відтягнули тіло вбитого водія до узбіччя.

Німецькі журналісти знайшли автора відеозапису та підтвердили справжність відео, час і місце відеозйомки.

Російський диктатор Владімір Путін, який розпочав війну проти України, стверджує, що російські окупаційні війська в Україні здійснюють «точкові» удари по військових об’єктах та жодним чином не загрожують життю, здоров’ю та майну мирних громадян.

Російські окупанти розстрілюють мирних мешканців, ґвалтують та принижиюуть цивільне населення, а також вчиняють мародерство. Усе це є порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій щодо звичаїв і правил ведення війни.