Німецький телеканал ZDF оприлюднив відеозапис із дрона, як російські солдати розстрілюють мирного мешканця на Житомирській трасі

Дроном керував боєць підрозділу тероборони, який слідкував за переміщенням російських окупантів.

Німецький канал ZDF показав відео, як рашисти під Києвом розстріляли водія цивільного авто

Близько 14:00 7 березня дрон зумів зафіксувати, як три автівки з мирними мешканцями їхали повз АЗС, за яким заховалися російські окупанти з БТР.

Коли перша автівка наблизилась до них упритул, вона рвучко розвернулась і поїхала в зворотному напрямку. Однак, остання автівка не встигла вчасно розвернутись і по ній почали стріляти російські окупанти. Водій хутко вийшов з машини й підняв руки догори.

У цю ж мить російські солдати з кулеметів убили водія, зазначає Українська правда.

Невдовзі вони підійшли та обнишпорили автівку та відтягнули тіло вбитого водія до узбіччя.

Німецькі журналісти знайшли автора відеозапису та підтвердили справжність відео, час і місце відеозйомки.

Російський диктатор Владімір Путін, який розпочав війну проти України, стверджує, що російські окупаційні війська в Україні здійснюють «точкові» удари по військових об’єктах та жодним чином не загрожують життю, здоров’ю та майну мирних громадян.

Російські окупанти розстрілюють мирних мешканців, ґвалтують та принижиюуть цивільне населення, а також вчиняють мародерство. Усе це є порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій щодо звичаїв і правил ведення війни.

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