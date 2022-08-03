Німецький друг Путіна передав Заходу «хотєлку» Росії щодо України

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За словами друга Путіна, альтернативою членству в НАТО для України нібито “може стати військовий нейтралітет, як в Австрії”.

На шостому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну сьомий канцлер Німеччини, колишній голова ради директорів “Роснефти” Герхард Шредер, який перебуває у дружніх стосунках з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, озвучив заходу побажання РФ щодо України.

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Про це повідомляє Stern.

Шредер заявив, що” Кремль хоче знайти рішення шляхом переговорів “і це “гарна новина”.

“Першим успіхом є угода по зерну, яка, можливо, може бути поступово розширена до припинення вогню”, – сказав він.

Шредер зазначив, що рішення для окупованого росіянами Криму нібито можуть знайти з часом – “можливо, не за 99 років, як з Гонконгом, а в наступному поколінні”.

Крім того, за словами друга Путіна, альтернативою членству в НАТО для України нібито “може стати військовий нейтралітет, як в Австрії”.

Шредер також зазначив, що для Донбасу “потрібно знайти рішення, засноване на швейцарській кантональній моделі”.

Війна в Україні та дружба Шредера з Путіним

Шредера, який очолював уряд Німеччини з 1998 до 2005 року, протягом багатьох років критикували за роботу в російських державних компаніях і дружбу з президентом РФ Володимиром Путіним.

На тлі повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, тиск на нього посилився. Наприкінці травня Шредера позбавили в Німеччині деяких привілеїв, якими він користувався, як колишній канцлер. Зокрема, закрили його офіс, витрати на персонал якого тільки у 2021 році склали понад 400 тис.євро з державної скарбниці. Однак 78-річний політик як і раніше має право на особисту охорону і пенсію.

Після цього Шредер вирішив відмовитися від посади в компанії “Роснефть”, а згодом заявив, що не прийме пропозицію увійти до Ради директорів російського газового монополіста “Газпром”.

Однак, як повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, Шредер хоче зберегти контакт з Путіним, навіть попри російське вторгнення в Україну. Екс-канцлер заявив, що не вірить у закінчення війни за допомогою зброї і дивується з приводу поставки озброєнь Україні.

У СДПН зараз розглядають виключення Шредера з партії. Винесення рішення з цього питання очікується протягом найближчих трьох тижнів.

10 липня екс-канцлер Німеччини Шредер заявив, що не вважає за потрібне відмовлятися від спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним.

26 липня 2022 року Шредер відправився в Москву на зустріч з Путіним. // УНІАН

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