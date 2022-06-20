Ніжинська поліція оголосила про підозру російському окупанту за жорстоке поводження з цивільним населенням

Слідчі Ніжинського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури встановили анкетні дані та зібрали доказову базу, що свідчить про причетність російського військовослужбовця до скоєння воєнного злочину.

Правоохоронці встановили, що 28 березня військовий рф з метою пограбування прибув до приватного господарства у Новобиківській територіальній громаді Ніжинського району.

Підозрюваний направив автомат на трьох місцевих мешканців та, погрожуючи розстрілом, відібрав їхні мобільні телефони та всі заощадження. Після цього військовослужбовець незаконно позбавив волі жительку села та утримував її у погребі. Жінці зв’язали руки, заклеїли очі скотчем та тримали у погребі понад дві доби, погрожуючи фізичним і сексуальним насильством. У такий спосіб військові рф намагалися дізнатися інформацію про розташування Збройних сил України.

Поліція встановила особу причетного до злочину військового рф та заочно оголосила йому про підозру за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням), що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області