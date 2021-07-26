Новая фаза войны: о чем свидетельствуют однотипные заявления Путина, Грызлова и Козака

Известный журналист, участник ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш — о том, как российские пропагандисты устами руководителей Кремля запускают новую войну против Украины — войну смыслов.

В Москве творческий кризис. Или экономический. Но Козак и Грызлов явно экономят на спичрайтерах. Просто сравните две цитаты: из интервью Д. Козака французскому изданию, опубликованное 13 июля, и заявление Грызлова по итогам ТКГ.

Козак: «Исключить Донбасс из переговорного процесса – значит пересмотреть сами смысл и содержание Минских соглашений. В Комплексе мер черным по белому записано, что субъектами урегулирования с правом решающего голоса являются исключительно Украина и Донбасс без каких-либо посредников и без оговорок…. Без радикального пересмотра Минских соглашений, без решения Совета Безопасности ООН лишить Донецк и Луганск собственного переговорного мандата».

Грызлов: «Дискуссия о сторонах конфликта закончилась более шести лет назад подписанием минских соглашений, в которых черном по белому написано, что исключительно Украина и Донбасс являются сторонами конфликта и субъектами его урегулирования. Совет Безопасности ООН в своей резолюции подтвердил мандат Донецка и Луганска на урегулирование конфликта. Поэтому без участия Совета Безопасности ООН, исключительно в Контактной группе или в нормандском формате лишить представителей Донбасса своего мандата невозможно».

Мало того, что плагиат это «их всё!», так еще и про «черное по белому» – наглая ложь! Пусть покажут мне это «черное» в Минских соглашениях, или «подтверждение мандата Донецка и Луганска» Совбезом ООН. Это как раз пример того, когда называют черное — белым.

В Минском Протоколе, зафиксировавшем обязательство «двухстороннего прекращения огня» есть только Украина, Россия и ОБСЕ. «Представителей ОРДЛО» там еще нет и в помине. Так кто ж тогда эта «вторая сторона», — ОБСЕ? А слова «Донбасс» в минских соглашениях нет вообще, поэтому ни о каком «мандате Донбасса» даже речь идти не может.

К сожалению, в ТКГ Москва уходит от экспертной дискуссии насчет сторон конфликта и статуса сторон. Когда эта тема поднимается, московские марионетки начинают в прямом смысле орать и стонать, лишь бы заглушить аргументы.

Представители ОБСЕ в ТКГ, ссылаясь на «устоявшуюся практику» и понимая, что вопрос статуса однозначно трактуется не в пользу представителей России из ОРДЛО, наложили, фактически, табу на обсуждение этой темы.

Поэтому Козак и Грызлов не брезгуют откровенной геббельсовщиной, руководствуясь принципом «чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверят».

Но то, что эта ложь выходит в мир системно, говорит о том, что это не просто «кризис жанра» – это война за навязывание смыслов, за монополию на трактовку понятий. Она велась и ранее, но не так активно. Видимо, поняв ограниченность (позицией США) возможностей военного давления на Киев, и теряя (с арестом Медведчука) информационный ресурс в Украине, Кремль решил пойти другим путем.

Статья Путина, явно инспирированное интервью Козака (опубликованное на след день после «исторического опуса» его шефа), распоряжение Шойгу изучать статью Путина на политзанятиях в ВС РФ, заявление Грызлова – все это признаки новой фазы войны с нами – смысловой. И она более опасна, чем горячая война. Поскольку пушки заряжают люди, а люди по настоящему хорошо делают только то, во что верят. Поэтому, если убедить людей, что убивая кого-то – они делают благо, что смысл войны не в убийстве, а в спасении (инквизиция сжигала на кострах не для наказания, а «ради спасения душ грешников») они будут убивать с энтузиазмом, без моральных ограничений.

Не хочу накаркать, но я четко вижу в этих информационно-идеологических испражнениях признаки спецоперации, направленной на раскол украинского общества и подготовку к новому витку горячей войны России с Украиной… Искажая смыслы: исторические, политические, дипломатические, Москва готовит мир к обоснованию «справедливости» этой войны… // lenta.ua