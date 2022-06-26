Нові методички ФСБ вчать російських чиновників правильно хвалити путіна та коментувати напад на Україну

Документ російських спецслужб має примітку «до неухильного використання». Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади рф.

Саме за цими тезами мають готувати свої виступи російські чиновники, артисти та спортсмени. Ним послуговувалися і на концерті в Лужніках у березні, і на Економічному форумі у Петербурзі у червні.

Один із головних наказів фсб – хвалити путіна. Адже це він нібито «не допустив війни на території рф, якої так хотів Захід» та «особисто захистив росію від знищення, а росіян – він стояння на колінах».

А для більшої переконливості аналітики фсб наводять цілий блок «найчеснішої статистики» про захмарну підтримку російського диктатора та перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій.

Важливим пунктом пропаганди фсб є робота з молодою аудиторією.

Ще в попередніх методичках рашистів, які публікувала СБУ, вказували на високий рівень пацифізму серед молоді. Тому пропагандисти знайшли «покращення» і для них.

Наприклад: блокування Instagram спецслужби рф називають повною перемогою російської влади і очевидним провалом Заходу. Адже більшість росіян віддають перевагу «Аднакласнікам».

росія може продовжувати брехати своїм громадянам і розповідати, «як у них все добре», але правда в тому, що армія рф вбиває мирних українців, а ми всі – дуже мотивовані захищати свою країну і якомога далі дистанціюватися від росії.

Тому чотири місяці нищимо ворожу армію, а її втрати в Україні сягають понад 34 тис. солдатів, тисяч танків, літаків, артилерійських систем та іншого озброєння.

І ми продовжимо нашу боротьбу до перемоги над рашизмом!

Служба безпеки України