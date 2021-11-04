Новий міністр оборони Резніков каже, що обговорюється доречність скасування призову

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Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі обговорює доречність скасування призову на військову службу.

Про це він повідомив журналістам в кулуарах ВР, передає кореспондент УНН.

Новий міністр оборони Резніков каже, обговорюється доречність скасування призову“Я у своїх попередніх консультаціях, дійсно, зараз обговорюю доречність скасування призову. Я не хочу зараз давати своє бачення, у мене є відчуття, але я хочу перевірити його, проговоривши з експертами. Моя мрія, щоб, за великим рахунком, ми прийшли до професійної армії”, — розповів Резніков.

За його словами, Міноборони має зробити службу в армії привабливою, щоб в країні не стояли питання про призов хлопців-студентів.

“Я сподіваюсь, що новий закон про національний спротив, про створення військ територіальної оборони, можливо, і буде тим замінником зручним, коли люди будуть проходити підготовку і бути в реєстрі територіальної оборони, й це якраз буде мобілізаційним резервом”, — сказав Резніков.

Перший призначений міністр оборони після приходу до влади Президента Володимира Зеленського — Андрій Загороднюк — заявляв, що держава та він особисто виступають за скасування призову на військову службу.

Що стосується військ тероборони, то Верховна Рада 16 липня ухвалила президентський законопроект про основи національного спротиву і пов’язаний законопроект про збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців. Згодом Президент Володимир Зеленський підписав ці закони. Чисельність ЗСУ згідно з ними збільшується до 261 тисячі осіб.

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