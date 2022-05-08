Новий російський удар по Одещині: одну ракету збила ППО, дві влучили в житловий район

По Одещині продовжуються ракетні удари.

Сьогодні одну збито ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйнувавши зони відпочинку, передає УНН із посиланням на ОК «Південь».

За даними ОК «Південь», о 16:20 три ракети, випущені з літаків з боку Чорного моря були спрямовані на Одесу.

Одну збито ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйнувавши зони відпочинку. Пожежу, що виникла на місці влучання, площею 15 кв. м ліквідовано силами 4 спеціальних машин та 15 рятувальників.

«Триває розбір завалів на площі 300 кв м, працює слідчо-оперативна група нацполіції з фіксації злочину проти України. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.