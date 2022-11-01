Новий пакет допомоги США: розкрито деталі

Україна отримає додаткові боєприпаси для HIMARS

Пентагон відправляє Україні новий пакет військової допомоги.

Як повідомив чиновник Пентагону на брифінгу, йдеться про боєприпаси та інші засоби на загальну суму 275 мільйонів доларів.

Зокрема, в пакет увійшли:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

500 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів;

понад 1300 протитанкових систем (багатоцільова штурмова зброя SMAW, AT4);

125 армійських вантажівок Humvee;

чотири антени супутникового зв’язку.

Чиновник Пентагону також зазначив, що HIMARS продовжують допомагати українцям змінювати динаміку на полі бою. // УНІАН