Новий пакет допомоги США: розкрито деталі

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Україна отримає додаткові боєприпаси для HIMARS

Пентагон відправляє Україні новий пакет військової допомоги.

Новий пакет допомоги США: Пентагон розкрив деталі / фото REUTERS

Новий пакет допомоги США: Пентагон розкрив деталі / фото REUTERS

Як повідомив чиновник Пентагону на брифінгу, йдеться про боєприпаси та інші засоби на загальну суму 275 мільйонів доларів.

Зокрема, в пакет увійшли:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 500 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів;
  • понад 1300 протитанкових систем (багатоцільова штурмова зброя SMAW, AT4);
  • 125 армійських вантажівок Humvee;
  • чотири антени супутникового зв’язку.

Чиновник Пентагону також зазначив, що HIMARS продовжують допомагати українцям змінювати динаміку на полі бою. // УНІАН

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