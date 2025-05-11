NYT: США дозволили Німеччині передати Україні 125 далекобійних артилерійських ракет та 100 ракет ППО Patriot

Оскільки ця зброя виробляється у США, раніше Німеччина не могла за власної волі передати її Україні.

У п’ятницю чиновник Конгресу заявив, що Сполучені Штати схвалили передачу Німеччиною 125 далекобійних артилерійських ракет та 100 ракет ППО Patriot Україні.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Як зазначає видання, критично необхідна зброя виробляється у Сполучених Штатах і не може бути експортована – навіть якщо вона належить іншій країні – без схвалення уряду США.

Нагадаємо, новий федеральний уряд Німеччини планує засекретити більшість поставок зброї Україні. Депутатів Бундестагу інформуватимуть про допомогу Києву на закритих засіданнях комітету з питань оборони.

Сьогодні канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну і хоче залишитися в лідерах із допомоги. Канцлер зауважив, що допомогу Києву будуть обговорювати не публічно, а внутрішньо. // LB.ua