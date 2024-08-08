Оборонний комітет Бундестагу дозволив Україні застосовувати німецьку зброю в Курській області РФ

Глава комітету з оборони Бундестагу Німеччини Маркус Фабер не вважає проблемою ймовірне використання німецької зброї у боях на території Курської області Росії.

Про це Фабер заявив в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe, яке цитують агентство AFP та “Європейська правда”

За словами Фабера, німецька зброя після передання Україні стає “українською зброєю”, і це стосується “всіх озброєнь”, включно з бойовими танками Leopard 2.

“У зв’язку з нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї підпадає під дію положень міжнародного права”, – пояснив голова оборонного комітету Бундестагу.