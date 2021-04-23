Обстріл бойовиками НЗФ РФ житлового будинку на Донеччині — розпочато розслідування (фото)

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 квітня 2021 року, о 22:41, представники незаконних збройних формувань РФ здійснили обстріл смт. Північне Донецької області.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок, у якому перебували місцеві мешканці, та огорожу.

Наразі тривають першочергові слідчі й розшукові дії, встановлюються обставини події та особи, причетні до вчинення злочину.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури