Обстріл бойовиками НЗФ РФ житлового будинку на Донеччині — розпочато розслідування (фото)
За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 квітня 2021 року, о 22:41, представники незаконних збройних формувань РФ здійснили обстріл смт. Північне Донецької області.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок, у якому перебували місцеві мешканці, та огорожу.
Наразі тривають першочергові слідчі й розшукові дії, встановлюються обставини події та особи, причетні до вчинення злочину.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами Донецької обласної прокуратуриTweet