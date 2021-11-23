Обстріл бойовиками селища Красногорівка Покровського району – розпочато досудове розслідування (фото)

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 22 листопада, близько 13:00, представники незаконних збройних формувань РФ здійснили обстріл селища Красногорівка Покровського району Донецької області.

У ході ворожої атаки пошкоджено житловий будинок. Снаряд пробив дах та стелю будинку, влетів у кімнату, але не розірвався. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються обставини вказаних подій та особи, причетні до вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснюється відділенням поліції №1 Покровського райуправління поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Офіс Генпрокурора