Обстріл Глухова на Сумщині: рятувальники показали відео наслідків російської атаки
Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля і обстежили територію, по якій були нанесені удари
Рятувальники показали наслідки обстрілу Глухова Сумської області учора, 27 липня. Про це повідомляє ДСНС України:
Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля і обстежили територію, по якій були нанесені удари.
Нагадаємо, учора, 27 липня, російські війська обстріляли Глухів, розташований у Шростінському районі Сумської області. Під ударом опинився центр міста. Сумська облпрокуратура поінформувала, що внаслідок обстрілу поранено 13 цивільних, серед яких семеро дітей. // ГлавкомTweet