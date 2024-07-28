Обстріл Глухова на Сумщині: рятувальники показали відео наслідків російської атаки

Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля і обстежили територію, по якій були нанесені удари

Рятувальники показали наслідки обстрілу Глухова Сумської області учора, 27 липня. Про це повідомляє ДСНС України:

«Вчора 27 липня ворог атакував житловий сектор Глухова. Загинула одна дитина (14 років), 13 людей поранено, з них семеро дітей», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля і обстежили територію, по якій були нанесені удари.

Нагадаємо, учора, 27 липня, російські війська обстріляли Глухів, розташований у Шростінському районі Сумської області. Під ударом опинився центр міста. Сумська облпрокуратура поінформувала, що внаслідок обстрілу поранено 13 цивільних, серед яких семеро дітей. // Главком