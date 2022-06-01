Обстріл Львівщини: ракети окупантів влучили в об’єкт транспортної інфраструктури, є поранені

На Львівщині ракети влучили в об’єкт транспортної інфраструктурі, двоє людей поранені.

Про це в Телеграмі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає Укрінформ.

«Попередньо: ракетний удар по об’єкту транспортної інфраструктури. Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає. Інформація уточнюється», — написав очільник ОВА.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері 1 червня під час повітряної тривоги у Стрийському районі Львівській області пролунали вибухи. Про звуки вибухів на Львівщині повідомили близько 22:30. Місцеві жителі чули декілька вибухів, в одному населених пунктів трусилися вікна.