Обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки: кількість загиблих досягла 35 осіб

В результаті удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні загинуло 35 осіб.

Уточнену інформацію повідомили в державній адміністрації Львівської області, передає УНН.

«Маємо уточнену інформацію щодо нічного обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

На 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів.

Відтак, мушу повідомити, що, на жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки.

Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі», — йдеться у повідомленні.

Команда Львівської ОВА буде оновлювати дані, тому закликала стежте виключно за офіційними повідомленнями.