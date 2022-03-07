Обстріл об’єкту з дослідною ядерною установкою у Харкові: розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом екоциду (ст. 441 КК України).

6 березня 2022 року ЗС РФ здійснено обстріли з реактивних систем залпового вогню «Град» по території Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ), розташованого по вул. Академічна у м. Харкові.

В ННЦ ХФТІ перебуває дослідна ядерна установка «Джерело нейтронів», в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів.

Вказані дії могли призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура