Обстріл об’єкту з дослідною ядерною установкою у Харкові: розпочато досудове розслідування
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом екоциду (ст. 441 КК України).
6 березня 2022 року ЗС РФ здійснено обстріли з реактивних систем залпового вогню «Град» по території Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ), розташованого по вул. Академічна у м. Харкові.
В ННЦ ХФТІ перебуває дослідна ядерна установка «Джерело нейтронів», в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів.
Вказані дії могли призвести до масштабної екологічної катастрофи.
Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet